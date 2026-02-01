CG News: कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि के कुलपति बने प्रो मनोज दयाल, लोकभवन ने जारी किया आदेश

प्रो. मनोज दयाल वर्तमान में हरियाणा स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में पदस्थ हैं। वे मीडिया एवं जनसंचार के क्षेत्र में लंबे समय से शिक्षण, शोध और अकादमिक प्रशासन से जुड़े रहे हैं। उनके पास विश्वविद्यालयी शिक्षा और संस्थागत नेतृत्व का व्यापक अनुभव है, जिसे देखते हुए राज्य शासन ने यह जिम्मेदारी सौंपी है।