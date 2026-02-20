CG Mandi Nirikshak Salary: मंडी सब-इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, 80 हजार से ज्यादा सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

CG Mandi Nirikshak Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत मंडी सब-इंस्पेक्टर के 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती के जरिए राज्य की विभिन्न कृषि मंडियों में प्रशासनिक और तकनीकी कामकाज के लिए भर्ती की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 27 फरवरी 2026 तक किया जा सकता है।