CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को, सख्त ड्रेस कोड लागू… नियम तोड़े तो एंट्री नहीं! जानें गाइडलाइन…

उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कुछ भी लिखना या कोई निशान बनाना परीक्षा रद्द होने का आधार बन सकता है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का कागज, पुस्तक, मोबाइल फोन, घड़ी (स्मार्ट या साधारण), ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, मोटे सोल या ऊंची हील वाले जूते, विशेष प्रकार के चश्मे या डिजिटल ग्लासेस लाना प्रतिबंधित है। नकल करना, आपस में बातचीत करना या प्रश्नपत्र की कॉपी बनाना भी सख्त मना है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति हो तो निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका लौटाना अनिवार्य है। उपस्थिति पत्रक में काले या नीले पेन से हस्ताक्षर करना होगा।