CG News: बहन की शादी से पहले भाई की मौत, दर्दनाक सड़क हादसे में गई जान

CG News: दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे घर को गहरे शोक में डुबो दिया। ग्राम बरहापुर निवासी दो सगे भाई, जगन्नाथ साहू और रोहित साहू, अपनी बहन की शादी की तैयारियों के बीच बाल कटाने के लिए धमधा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरागढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि छोटे भाई रोहित साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई जगन्नाथ साहू गंभीर रूप से घायल हो गए।