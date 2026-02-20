CG News: बहन की शादी से पहले भाई की मौत, दर्दनाक सड़क हादसे में गई जान

कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
CG News: दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे घर को गहरे शोक में डुबो दिया। ग्राम बरहापुर निवासी दो सगे भाई, जगन्नाथ साहू और रोहित साहू, अपनी बहन की शादी की तैयारियों के बीच बाल कटाने के लिए धमधा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरागढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि छोटे भाई रोहित साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई जगन्नाथ साहू गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों भाई सड़क पर दूर जा गिरे थे और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवीय पहल दिखाते हुए एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद रोहित साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, जगन्नाथ साहू की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तत्काल दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, साहू परिवार में बहन की शादी को लेकर उत्साह और तैयारियों का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का आना-जाना, सजावट और अन्य व्यवस्थाएं चल रही थीं। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को बरहापुर गांव में साहू समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें उनकी बहन की भी शादी होनी थी।
लेकिन इस अप्रत्याशित हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। जिस घर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह जुटे हुए थे।ऐसे समय में हुई इस दुर्घटना ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।
घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया। मामले की सूचना मिलते ही धमधा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है, ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों की गंभीरता को उजागर करता है। एक लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं और पूरे गांव को शोक में डुबो दिया।
