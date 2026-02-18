शिवजी की बारात में बवाल… पुरानी रंजिश में 17 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार

शांति नगर निवासी शिव कुमार गोंड़ (51) ने मोहन नगर थाना, दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका पुत्र क्षय कुमार गोंड उर्फ नानू बारात में शामिल होने गया था। वहां पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर कुछ युवकों से विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपियों ने मारपीट करते हुए चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल नानू को तत्काल सिकोला अस्पताल, दुर्ग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि नानू का कुछ युवकों से पहले भी विवाद हो चुका था। इसी रंजिश ने हिंसक रूप लेकर एक किशोर की जान ले ली। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।