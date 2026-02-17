Chhattisgarh Congress: जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची तैयार, नए चेहरों को मिलेगा मौका! कभी भी हो सकता है ऐलान

गौरतलब है कि प्रदेश में पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की रायशुमारी व पसंद के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। इसी के तहत संगठन सृजन अभियान चलाया गया है। इसके पहले चरण में कार्यकर्ताओं ने लंबी मंत्रणा और महीनेभर में मंथन की कवायद के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद इसी तरह की कवायद प्रदेश स्तर पर कर ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब इन संगठनों के विस्तार की बारी है। बताया जा रहा है कि संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए नाम तय कर लिए गए हैं और इस माह इसकी घोषणा की जा सकती है।