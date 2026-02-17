17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Suicide: बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी पर झूलते हुए मिली लाश, सदमे में परिवार

Student Suicide: बोर्ड परीक्षा इसी सप्ताह शुरू होने वाला है। इससे पहले ही मौत की खबरें आनी शुरू हो गई है। ताजा मामला दुर्ग से है। 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी..

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Feb 17, 2026

students suicide news

10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी ( Photo - Patrika )

Student Suicide: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से पहले एक 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सोमवार को वह अपना एडमिट कार्ड लेकर घर लौटी थी। इसके बाद देर रात तक बहनों के साथ पढ़ाई भी की, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिला। बेटी की लाश देख मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी कमरे से बाहर आ गए।

Student Suicide: बहन के साथ देर रात तक की पढ़ाई

घटना जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर की है। परिजनों के मुताबिक नारायणी सोमवार दोपहर करीब तीन बजे बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर घर पहुंची थी। परिवार का कहना है कि वह अपनी तैयारी को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बड़ी बहन ने बताया कि रात करीब 12 बजे तक सभी साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सुबह मौत की खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया है।

सुबह जब मां उठीं तो उन्होंने नारायणी को फंदे पर लटका देखा। यह देख वह घबरा गईं और जोर से चिल्लाईं। आवाज सुनकर पिता और बहनें भी मौके पर पहुंचीं। इसके बाद आसपास के लोगों और जामुल थाना पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। नाबालिग छात्रा के इस कदम के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 02:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Suicide: बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी पर झूलते हुए मिली लाश, सदमे में परिवार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Congress: जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची तैयार, नए चेहरों को मिलेगा मौका! कभी भी हो सकता है ऐलान

chhattisgarh Congress
भिलाई

Loudspeaker Ban: रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

loundspeakers Ban
भिलाई

RTE Admission 2026: 16 फरवरी से खुल जाएगा पोर्टल, दुर्ग में 1,364 सीटों पर दाखिला

RTE Admission 2026
भिलाई

दुर्ग-भिलाई में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन, भोलेनाथ की निकलेगी विशाल बारात, केरल की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन (photo source- Patrika)
भिलाई

CISF कैंप में सनसनी… पार्किंग एरिया में लटका मिला जवान का शव, पास से एक सादा कागज भी हुआ बरामद

CISF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.