Suicide: बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी पर झूलते हुए मिली लाश, सदमे में परिवार

Student Suicide: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से पहले एक 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सोमवार को वह अपना एडमिट कार्ड लेकर घर लौटी थी। इसके बाद देर रात तक बहनों के साथ पढ़ाई भी की, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिला। बेटी की लाश देख मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी कमरे से बाहर आ गए।