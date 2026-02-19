Accident: रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा.. तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, मौत, दो गंभीर

Road Accident: रायपुर-दुर्ग नेशनल हाईवे पर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सिरसा गेट के आगे वाइन शॉप के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला कार की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।