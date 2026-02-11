Road Accident: तहसीलदार के बेटे की दर्दनाक मौत, बिलासपुर में रहकर कर रहा था PSC की तैयारी

सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है। राजनांदगांव जिले के छुरिया का रहने वाला मृतक मणिंद्र भूषण सिंह श्याम यहां बिलासपुर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मंगलवार को मणिंद्र अपनी बाइक से घूमने निकला था। इस दौरान निर्माणाधीन कोर्ट बिल्डिंग से ट्रक ने सीध उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।