Student Suicide: किराए के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने की सुसाइड

कई बार आवाज देने और मोबाइल पर कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जबकि कमरे के भीतर मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती रही। स्थिति संदिग्ध लगने पर दोस्तों ने खिड़की से झांककर देखा, जहां आकाश का शव फांसी के फंदे पर लटका दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के रायगढ़ से बिलासपुर पहुंचने तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला गया।