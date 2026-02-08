CG Crime News: ब्लैकमेलिंग से परेशान दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या, प्रेमी युवक गिरफ्तार, जानें मामला…

CG Crime News: ब्लैकमेलिंग से मानसिक रूप से परेशान होकर दो बच्चों की मां के सुसाइड के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने पति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 108 के तहत जुर्म दर्ज किया है। सकरी थाना क्षेत्र के लखासर निवासी राधेश्याम यादव ने पुलिस को बताया कि उसने करीब 12 साल पहले गांव की ही रंजीता यादव से लव मैरिज की थी। कपल के दो बच्चे हैं। रंजीता यादव ने 19 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे घर पर सुसाइड का कदम उठा लिया।