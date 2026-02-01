Bilaspur Airport: छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात! बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी

इस फ़ैसले पर कमेंट करते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के पूरे विकास की दिशा में एक ज़रूरी और दूरगामी कदम है। उन्होंने बताया कि सभी मौसम में ऑपरेशन की उपलब्धता से यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक हवाई सेवाएँ मिलेंगी, साथ ही क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी भी मज़बूत होगी।