Bilaspur Airport: छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात! बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी

CM का ऐतिहासिक फैसला (photo source- Patrika)
Bilaspur Airport: भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने बिलासपुर एयरपोर्ट को एक बड़ा बूस्ट दिया है। एयरपोर्ट को 3C-VFR कैटेगरी से 3C-ऑल वेदर ऑपरेशंस (IFR) कैटेगरी में अपग्रेड करने की मंज़ूरी मिल गई है। इस फ़ैसले से बिलासपुर एयरपोर्ट से हर मौसम में फ़्लाइट्स चल सकेंगी।
इस फ़ैसले पर कमेंट करते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के पूरे विकास की दिशा में एक ज़रूरी और दूरगामी कदम है। उन्होंने बताया कि सभी मौसम में ऑपरेशन की उपलब्धता से यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक हवाई सेवाएँ मिलेंगी, साथ ही क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी भी मज़बूत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन से व्यापार, उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। इससे न सिर्फ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
Bilaspur Airport: मुख्यमंत्री साय ने इस मंज़ूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सपोर्ट से छत्तीसगढ़ में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट को हर मौसम में चालू रखने की मंज़ूरी से न सिर्फ़ इलाके का विकास तेज़ होगा, बल्कि नेशनल एविएशन मैप पर छत्तीसगढ़ की मौजूदगी भी मज़बूत होगी।
