कांग्रेस नेता समेत 6 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज, वीडियो सामने आते ही हरकत में आई पुलिस

Congress Leader Controversy: बिलासपुर जिले के कोटा थाने में गाली-गलौज और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने आखिरकार सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता समेत छह से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाने में पहले भी तलवार से हमला और हंगामा होने के बाद भी लोकल पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि इस मामले में सीनियर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की गई।