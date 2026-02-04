4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Crime News: दिल पर चाकू गोदकर बॉयफ्रेंड की हत्या, ब्रेकअप से भड़की गर्लफ्रेंड ने वारदात को दिया अंजाम

Crime News: विवाद के दौरान उसने युवक के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 04, 2026

CG Crime news

कॉल और मैसेज ब्लॉक किया तो सनकी प्रेमिका ने मार डाला ( Photo - Patrika )

Crime News: इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती एक दर्दनाक हत्या में बदल गई। प्रेम संबंधों में आई दरार से नाराज एक युवती ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा मोबाइल पर ब्लॉक किए जाने से आहत युवती मंगलवार सुबह चाकू लेकर उससे मिलने पहुंची थी। विवाद के दौरान उसने युवक के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

Crime News: बातचीत में हो गया प्यार

मृतक की पहचान मूल रूप से रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा निवासी कामता प्रसाद सूर्यवंशी (25) के रूप में हुई है। वह सिविल लाइन इलाके के शुभम विहार स्थित शिक्षक कॉलोनी में अंजू लाल के मकान में किराए से रहकर उसलापुर के एक होटल में काम करता था। कुछ माह पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए सीपत क्षेत्र के ग्राम झलमला की रहने वाली रोशनी सूर्यवंशी (22) से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए।

फिर रिश्तों में आई खटास

पुलिस के मुताबिक दोनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। युवती युवक से बेहद लगाव रखती थी। लेकिन दो-तीन दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। इसी दौरान युवक ने युवती को मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया, जिससे वह नाराज हो गई।

मंगलवार सुबह युवती युवक के किराए के मकान पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने युवक से मोबाइल दिखाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। युवती पहले से ही हाथ में चाकू लेकर आई थी। पुलिस का मानना है कि उसे शक था कि युवक उससे दूरी बनाकर किसी अन्य युवती से संपर्क में है।

अस्पताल से पहुंचने से पहले तोड़ा दम

विवाद बढ़ने पर युवती ने गुस्से में युवक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक मौके पर गिर पड़ा। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 01:20 pm

Published on:

04 Feb 2026 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: दिल पर चाकू गोदकर बॉयफ्रेंड की हत्या, ब्रेकअप से भड़की गर्लफ्रेंड ने वारदात को दिया अंजाम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

14 साल बाद बंपर झटका! हाईकोर्ट ने 67 सब-इंजीनियरों की नियुक्तियां कर दी रद्द, सामने आई ये बड़ी वजह

chhattisgarh high court
बिलासपुर

Fraud News: अंधविश्वास का फायदा उठाकर 2 करोड़ का लालच, झाड़‑फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, जानें कैसे दिया वारदात को अंजाम

2.5 लाख की ठगी (प्रतीकात्मक फोटो )
बिलासपुर

CG Fraud: दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर 2.50 लाख की ठगी, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG High Court: कोयला घोटाला मामला ,सूर्यकांत के फरार ड्राइवर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

chhattisgarh high court
बिलासपुर

नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान वारदात को दिया अंजाम, मची खलबली

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.