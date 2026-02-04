Crime News: दिल पर चाकू गोदकर बॉयफ्रेंड की हत्या, ब्रेकअप से भड़की गर्लफ्रेंड ने वारदात को दिया अंजाम

Crime News: इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती एक दर्दनाक हत्या में बदल गई। प्रेम संबंधों में आई दरार से नाराज एक युवती ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा मोबाइल पर ब्लॉक किए जाने से आहत युवती मंगलवार सुबह चाकू लेकर उससे मिलने पहुंची थी। विवाद के दौरान उसने युवक के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।