Fraud News: अंधविश्वास का फायदा उठाकर 2 करोड़ का लालच, झाड़‑फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, जानें कैसे दिया वारदात को अंजाम

बिल्हा चौक पर बिमला बाई, बृहस्पति बाई, बृजबाई गोंड व ड्राइवर विजय राज भी मिले। इसी दौरान पैसे झरन (दुगुना) करने वाला एक कथित गुरु जी पहुंचा। बातचीत के बाद पीडि़त ने 2.50 लाख राजीव को सौंप दिए। सभी आरोपी संबलपुरी के सरपंच रिखीराम के घर पहुंचे, जहां पूजा-पाठ शुरू हुआ। रात करीब 10 बजे बताया गया कि पैसे कांस की थाली में रखकर पूजा की गई है और नोट बरसेंगे। थोड़ी देर बाद जब पीडि़त और उसके साथी छत पर पहुंचे, तो थाली से पैसा गायब था।