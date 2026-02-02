नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान वारदात को दिया अंजाम, मची खलबली

सूत्रों के अनुसार, रविवार को नायब तहसीलदार राहुल साहू अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के लिए ग्राम गढ़वट पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर का चालक, खैरखंडी निवासी रितुराज सिंह, आधी रेत को नदी में गिरा कर ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। जब नायब तहसीलदार ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साहू ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर तेजी से बस्ती की ओर भाग गया।