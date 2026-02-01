Underground Boring Accident: मकान मालिक बाल-बाल बचा, अंडरग्राउंड बोरिंग फटने से मचा हड़कंप, देखें VIDEO

हाई प्रेशर से फटी बोरिंग (photo source- Patrika)
Underground Boring Accident: शहर के उसलापुर गोकुलधाम इलाके में शनिवार को एक गंभीर हादसा होते-होते टल गया। एक मकान की अंडरग्राउंड बोरिंग अचानक तेज दबाव के चलते फट गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
Underground Boring Accident: रिपोर्ट्स के मुताबिक, घर के पास एक खाली प्लॉट में नया बोरहोल खोदा जा रहा था। इसी दौरान, ज़्यादा प्रेशर की वजह से पास का एक अंडरग्राउंड बोरहोल फट गया, जिससे उसे नुकसान हुआ। अचानक हुए धमाके से, ज़मीन के नीचे से तेज़ी से पानी और मिट्टी बाहर निकलने लगी। (CCTV Viral Video)
पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बोरहोल फटने का डरावना मंज़र साफ़ दिख रहा था। घटना के समय घर का मालिक भी मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच गया।
