बिलासपुर

Underground Boring Accident: मकान मालिक बाल-बाल बचा, अंडरग्राउंड बोरिंग फटने से मचा हड़कंप, देखें VIDEO

CCTV Viral Video: शहर के उसलापुर गोकुलधाम क्षेत्र में हाई प्रेशर के चलते एक घर की अंडरग्राउंड बोरिंग फट गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

हाई प्रेशर से फटी बोरिंग (photo source- Patrika)

हाई प्रेशर से फटी बोरिंग (photo source- Patrika)

Underground Boring Accident: शहर के उसलापुर गोकुलधाम इलाके में शनिवार को एक गंभीर हादसा होते-होते टल गया। एक मकान की अंडरग्राउंड बोरिंग अचानक तेज दबाव के चलते फट गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

CCTV कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो

Underground Boring Accident: रिपोर्ट्स के मुताबिक, घर के पास एक खाली प्लॉट में नया बोरहोल खोदा जा रहा था। इसी दौरान, ज़्यादा प्रेशर की वजह से पास का एक अंडरग्राउंड बोरहोल फट गया, जिससे उसे नुकसान हुआ। अचानक हुए धमाके से, ज़मीन के नीचे से तेज़ी से पानी और मिट्टी बाहर निकलने लगी। (CCTV Viral Video)

पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बोरहोल फटने का डरावना मंज़र साफ़ दिख रहा था। घटना के समय घर का मालिक भी मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच गया।

Published on:

01 Feb 2026 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Underground Boring Accident: मकान मालिक बाल-बाल बचा, अंडरग्राउंड बोरिंग फटने से मचा हड़कंप, देखें VIDEO
