CG Land Registry: रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, राजधानी में खुलेंगे नए सब-रजिस्ट्री ऑफिस

CG Land Registry: कलेक्टरेट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पांच सब-रजिस्ट्रार बैठते हैं। हर रजिस्ट्रार एक दिन में लगभग 40 रजिस्ट्रेशन करता है, जिसका मतलब है कि रोज़ाना औसतन 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान, बुज़ुर्ग लोग, महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ अक्सर आते हैं। अभी, ऑफिस में सिर्फ़ एक मीटिंग हॉल है, जिसमें वकील भी बैठते हैं, जिससे बैठने की जगह कम हो जाती है। गर्मी और बारिश के मौसम में भी लोग बाहर या आस-पास के दूसरे ऑफिस में इंतज़ार करते हैं।