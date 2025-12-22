Post office fraud: पोस्ट ऑफिस एजेंट गिरफ्तार, 200 खाताधारकों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी

Post office fraud: आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, और उसने धोखाधड़ी की बात कबूल कर ली। आरोपी दीपक देवांगन ने कबूल किया कि उसने धोखाधड़ी से मिले पैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर गंवा दिए। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन, दो नकली सिम कार्ड, चार बैंक खाते, लगभग 150 पोस्ट ऑफिस खाते, एक एजेंट का लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ ज़ब्त किए। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।