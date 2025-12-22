22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जांजगीर चंपा

Post office fraud: पोस्ट ऑफिस एजेंट गिरफ्तार, 200 खाताधारकों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी

Post office fraud: एजेंट दीपक देवांगन ने मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम में हेराफेरी कर करीब 200 खाताधारकों से ₹1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

पोस्ट ऑफिस का एजेंट गिरफ्तार (photo source- Patrika)

पोस्ट ऑफिस का एजेंट गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Post office fraud: दीपक देवांगन नाम के एक एजेंट ने चंपा पोस्ट ऑफिस में मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हेराफेरी करके ₹1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया। पिछले पांच सालों में, आरोपी ने नकली एंट्री, जाली सिग्नेचर और जाली पोस्ट ऑफिस मुहरों का इस्तेमाल करके लगभग 200 अकाउंट होल्डर्स को धोखा दिया। पीड़ितों में से एक की शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Post office fraud: 1 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी

दरअसल, चंपा के रहने वाले राजकुमार देवांगन ने 16 दिसंबर को चंपा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायतकर्ता ने बताया कि 2018 से चंपा पोस्ट ऑफिस में उनके दो अकाउंट थे, जिनमें वह एजेंट दीपक कुमार देवांगन के ज़रिए हर महीने ₹1500 जमा करते थे। उन्होंने कुल ₹66,000 जमा किए, लेकिन एजेंट ने अकाउंट में सिर्फ़ ₹6,900 ही जमा किए।

बाकी ₹59,100 एजेंट ने जाली एंट्री, सिग्नेचर और नकली पोस्ट ऑफिस की मुहर का इस्तेमाल करके हड़प लिए। इसी तरह, आरोपी एजेंट दीपक देवांगन ने पिछले पांच सालों में लगभग 200 खाताधारकों से उनकी मासिक किस्तें लेकर ₹1 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

आरोपी ने कबूल की धोखाधड़ी

Post office fraud: आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, और उसने धोखाधड़ी की बात कबूल कर ली। आरोपी दीपक देवांगन ने कबूल किया कि उसने धोखाधड़ी से मिले पैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर गंवा दिए। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन, दो नकली सिम कार्ड, चार बैंक खाते, लगभग 150 पोस्ट ऑफिस खाते, एक एजेंट का लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ ज़ब्त किए। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Post office fraud: पोस्ट ऑफिस एजेंट गिरफ्तार, 200 खाताधारकों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

