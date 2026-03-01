नवविवाहिता की संदिग्ध मौत… मायके पक्ष का आरोप- ससुराल वालों ने गला दबाकर की हत्या, शव देखकर दंग रह गए परिजन

ससुराल वाले के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जबकि ससुराल वालों ने परिजनों को घटना की जानकारी रात्रि में नहीं दी। ससुराल पक्ष के लोग मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं ससुराल वाले सुबह मृतिका के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहे थे। ससुराल वालों की सूचना पर मृतका के मौत को सामान्य बताकर मायके पक्ष जानकारी दी गई। फिर मृतका के परिवार वाले सुबह जब गाड़ापाली पहुंचे तो बेटी चेहरे को देखने से ससुराल वालों ने मना कर दिया। परिजनों ने कहा की ससुराल पक्ष के लोग हमे बेटी नीतू का चेहरा नहीं देखने दे रहे हैं।