5 मार्च 2026,

गुरुवार

जांजगीर चंपा

युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर बच्चों को पिलाया, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

CG News: होली के अवसर पर डीजे पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मोहल्ले के तीन बच्चे डांस देखने गए थे।

जांजगीर चंपा

Love Sonkar

Mar 05, 2026

युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर बच्चों को पिलाया, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

CG News: जांजगीर के सुकली गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर तीन बच्चों को पिला दिया। बच्चों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सुकली गांव में होली के अवसर पर डीजे पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मोहल्ले के तीन बच्चे डांस देखने गए थे। परिजनों के अनुसार इसी दौरान गांव का एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर तीनों बच्चों को पिला दिया।

बच्चों की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों बच्चों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच जारी है।

05 Mar 2026 07:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर बच्चों को पिलाया, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

