5 करोड़ बकाया पर बिजली विभाग सख्त, जिले के 70 उपभोक्ताओं का कटा कनेक्शन, अब 10 हजार से ज्यादा बकायादारों की बारी

ये शहर में सूची लेकर घर-घर दस्तक दिए है। साथ ही इसके अलावा टीम हर रोज दस्तक दे रहे हैं। इस दौरान 85 उपभोक्ताओं की लाइट काटी गई। जिसकी कुल राशि 15 लाख रुपए बकाया है। यह मेगा अभियान आगे पूरे जिले भर में चलाई जाएगी। ताकी पहाड़ सा बकाया को पूरा किया जा सके। इस दौरान पैसा जमा करने की स्थिति में लाइट नहीं काटी जाएगी। तीन दिन पहले उडऩदस्ता टीम जिला मुख्यालय में उतरे तो एक ही दिन जोन में बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 70 उपभोक्ताओं से 7 लाख रुपए का डिस्कनेक्शन अटेंड किया गया। जिसमें 85 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई।