CG News: आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, आरटीआई में भी थमा दिया कूटरचित दस्तावेज

अब इसी तरह का फर्जीवाड़ा फिर से ग्राम पंचायत झूलन के मदनपुर आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 14 में किया गया है। जहां सहायिका पद पर ऐसे आवेदिका को नियुक्ति दे दी गई, जिसका परित्यक्ता प्रमाण पत्र ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद की तारीख में जारी हुआ है। ग्राम पंचायत ने स्वयं इसकी पुष्टि की है और पंचायत में मौजूद पंजी रजिस्टर में भी परित्यक्ता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख है।