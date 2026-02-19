19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Rape with Woman: कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत से हड़कंप, FIR दर्ज

Rape with Woman: एक सरपंच पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप (photo source- Patrika)

कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप (photo source- Patrika)

Rape with Woman: जांजगीर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक और घटना सामने आई है। कड़े कानूनों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक सरपंच पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है।

Rape with Woman: आरोपी सरपंच की तलाश जारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां एक गांव की युवती ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसी गांव के सरपंच ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी सरपंच की तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि आरोपी सरपंच संतोष केरा कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि उसका नाम पहले से ही कथित रूप से गुंडा-बदमाश सूची में शामिल बताया जा रहा है।

आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी…

Rape with Woman: छत्तीसगढ़ सहित देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं। दुष्कर्म जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से ऐसे मामलों का सामने आना कानून-व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता-दोनों के सामने चुनौती बना हुआ है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 03:22 pm

Published on:

19 Feb 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Rape with Woman: कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत से हड़कंप, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थीphoto-AI
जांजगीर चंपा

‘पुष्पा-2’ स्टाइल लकड़ी तस्करी का खुलासा… 50 लाख की खैर-तेंदू जब्त, गोदाम में छिपा रखा था ‘लाल सोना’

‘पुष्पा-2’ स्टाइल लकड़ी तस्करी का खुलासा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

पुलिस विभाग में तबादला (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

बेटे के बाद अब वे भी दुनिया से जा रहे.. वाट्सएप स्टेटस लिख माता-पिता ने फांसी लगाकर दी जान

CG Suicide news
जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़ के युवक की इंदौर में गला रेतकर हत्या, इस बात पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.