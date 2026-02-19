Rape with Woman: कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत से हड़कंप, FIR दर्ज

कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप (photo source- Patrika)
Rape with Woman: जांजगीर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक और घटना सामने आई है। कड़े कानूनों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक सरपंच पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां एक गांव की युवती ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसी गांव के सरपंच ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी सरपंच की तलाश की जा रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी सरपंच संतोष केरा कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि उसका नाम पहले से ही कथित रूप से गुंडा-बदमाश सूची में शामिल बताया जा रहा है।
Rape with Woman: छत्तीसगढ़ सहित देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं। दुष्कर्म जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से ऐसे मामलों का सामने आना कानून-व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता-दोनों के सामने चुनौती बना हुआ है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
