जांजगीर चंपा

CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

CG Police Transfer: पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एसपी विजय पांडेय ने 10 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। जारी आदेश में 3 सब-इंस्पेक्टर और 7 सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) शामिल हैं।

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 17, 2026

पुलिस विभाग में तबादला (photo source- Patrika)

पुलिस विभाग में तबादला (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक 10 पुलिसकर्मियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं।

स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

CG Police Transfer: जारी सूची में तीन सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) शामिल हैं। पुलिस विभाग के अनुसार यह कदम कार्यप्रणाली में सुधार और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के तहत उठाया गया है। स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

Updated on:

17 Feb 2026 03:54 pm

Published on:

17 Feb 2026 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

