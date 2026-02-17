CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

पुलिस विभाग में तबादला (photo source- Patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक 10 पुलिसकर्मियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं।
CG Police Transfer: जारी सूची में तीन सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) शामिल हैं। पुलिस विभाग के अनुसार यह कदम कार्यप्रणाली में सुधार और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के तहत उठाया गया है। स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग