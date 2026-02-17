CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

CG Police Transfer: जारी सूची में तीन सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) शामिल हैं। पुलिस विभाग के अनुसार यह कदम कार्यप्रणाली में सुधार और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के तहत उठाया गया है। स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।