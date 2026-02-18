‘पुष्पा-2’ स्टाइल लकड़ी तस्करी का खुलासा… 50 लाख की खैर-तेंदू जब्त, गोदाम में छिपा रखा था ‘लाल सोना’

फिलहाल यह गोदाम जांजगीर निवासी रविन्द्र द्विवेदी का बताया जा रहा है, जो किराए पर गोदाम में दिया हुआ है। इसके माध्यम से बेशमकीमती व प्रतिबंधित लकड़ी तस्कर तक पहुंचने का प्रयास किया गया। फोन में वैध कागजात होने की बात कही जा रही है। कागजात प्रस्तुत करने कहा गया है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि इतना ज्यादा मात्रा में बेशकीमती लकड़ी का भंडारण वैध नहीं हो सकता है। वन विभाग की टीम ने करीब 12 ट्रक खैर व तेंदू की लकड़ी जब्त कर लिया है। अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने लकड़ी को कब्जे में लेकर सरसीवा निवासी तस्कर की तलाश में जुट गई है।