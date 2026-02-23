CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत

टक्कर लगने से दादा और पोता दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में विवेक वाहन के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दादा मोहनलाल के हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।