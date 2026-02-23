23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत

CG Accident News: जांजगीर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिश्तेदार के घर छठी कार्यक्रम में जा रहे दादा और पोता दुर्घटना का शिकार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Feb 23, 2026

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिश्तेदार के घर छठी कार्यक्रम में जा रहे दादा और पोता दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में 12 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादा गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, डोंगाकोहरौद निवासी मोहनलाल दिनकर (60 वर्ष) अपने पोते विवेक दिनकर (12 वर्ष) के साथ बाइक से परसाडीह जा रहे थे। वे जैसे ही शिवरीनारायण के शबरी पुल के पास पुराने तहसील कार्यालय के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक कैप्सूल वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

CG Accident News: मौके पर ही बच्चे की मौत

टक्कर लगने से दादा और पोता दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में विवेक वाहन के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दादा मोहनलाल के हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 10:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसानों पर चढ़ा साढ़े 6 करोड़ रुपए का कर्ज, अब नगद में होगी वसूली! जानें जमा करने की अंतिम तारीख

PM Kisan Yojana
जांजगीर चंपा

बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थीphoto-AI
जांजगीर चंपा

Rape with Woman: कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की शिकायत से हड़कंप, FIR दर्ज

कांग्रेसी सरपंच पर दुष्कर्म का आरोप (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

‘पुष्पा-2’ स्टाइल लकड़ी तस्करी का खुलासा… 50 लाख की खैर-तेंदू जब्त, गोदाम में छिपा रखा था ‘लाल सोना’

‘पुष्पा-2’ स्टाइल लकड़ी तस्करी का खुलासा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG Police Transfer: पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव! 3 SI और 7 ASI हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

पुलिस विभाग में तबादला (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.