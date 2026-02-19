दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थीphoto-AI
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राहौद क्षेत्र में दिनदहाड़े 2.5 लाख रुपये की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी को ग्राम धरदेई के एक व्यक्ति से बैंक से रकम निकालने के बाद लूट की वारदात हुई थी। मामले में थाना Shivrinarayan में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
घटना के बाद साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रेस करते हुए पुलिस को सुराग बिलासपुर तक मिला। तकनीकी विश्लेषण और लगातार निगरानी के बाद आरोपितों की पहचान सुनिश्चित की गई।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दीपक यादव और अविनाश उर्फ सनी कुमार यादव के रूप में हुई है, जो Katihar के निवासी हैं। पूछताछ में दोनों ने रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और सारंगढ़ सहित प्रदेश के सात जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार इन घटनाओं में कुल करीब 9.83 लाख रुपये की लूट की गई थी।
आरोपितों के पास से पुलिस ने दो मोटरसाइकिल, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की है। गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता सहित दो अन्य सदस्य फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी नेटवर्क के प्रभावी उपयोग से मामले का खुलासा संभव हो सका। आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अंतरराज्यीय गिरोह की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग