19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

जांजगीर चंपा

दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Feb 19, 2026

दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थीphoto-AI

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राहौद क्षेत्र में दिनदहाड़े 2.5 लाख रुपये की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी को ग्राम धरदेई के एक व्यक्ति से बैंक से रकम निकालने के बाद लूट की वारदात हुई थी। मामले में थाना Shivrinarayan में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

CG News: 150 CCTV कैमरों की मदद से मिला सुराग

घटना के बाद साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रेस करते हुए पुलिस को सुराग बिलासपुर तक मिला। तकनीकी विश्लेषण और लगातार निगरानी के बाद आरोपितों की पहचान सुनिश्चित की गई।

बिहार के कटिहार से हैं आरोपित

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दीपक यादव और अविनाश उर्फ सनी कुमार यादव के रूप में हुई है, जो Katihar के निवासी हैं। पूछताछ में दोनों ने रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और सारंगढ़ सहित प्रदेश के सात जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार इन घटनाओं में कुल करीब 9.83 लाख रुपये की लूट की गई थी।

फर्जी दस्तावेज और वाहन जब्त

आरोपितों के पास से पुलिस ने दो मोटरसाइकिल, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की है। गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता सहित दो अन्य सदस्य फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

पुलिस की सतर्कता से सुलझी गुत्थी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी नेटवर्क के प्रभावी उपयोग से मामले का खुलासा संभव हो सका। आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अंतरराज्यीय गिरोह की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है।

Published on:

19 Feb 2026 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

