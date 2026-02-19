दिनदहाड़े 2.5 लाख की लूट का खुलासा! बिहार गिरोह ने 7 जिलों में मचाई दहशत, 150 CCTV से सुलझी गुत्थी

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राहौद क्षेत्र में दिनदहाड़े 2.5 लाख रुपये की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी को ग्राम धरदेई के एक व्यक्ति से बैंक से रकम निकालने के बाद लूट की वारदात हुई थी। मामले में थाना Shivrinarayan में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।