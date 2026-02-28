CG News: हसदेव नदी में महिला ने लगाई छलांग, परिवारिक कलह बनी सुसाइड की वजह

दर्दनाक हादसा... पिकनिक मनाने गई युवती समेत दो युवक हसदेव नदी में डूबे, तलाश जारी(photo-patrika)
CG News: हसदेव नदी के बाबाडेरा घाट के पास शुक्रवार को महिला नदी में छलांग लगा दी। डूबने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला परिवारिक कहल से परेशान थी। इसके कारण उसने खुदकुशी कर ली।
चांपा पुलिस के अनुसार कृष्णा विहार कालोनी लछनपुर में सरोज अग्रवाल पति आशीष अग्रवाल किराए के मकान में रहती थी। वह शुक्रवार की सुबह अपने घर से स्कूटी लेकर निकली और बाबाडेरा घाट पहुंची थी। वह पहले मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। अचानक वह नदी में कूद गई।
