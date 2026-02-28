CG News: हसदेव नदी में महिला ने लगाई छलांग, परिवारिक कलह बनी सुसाइड की वजह

CG News: हसदेव नदी के बाबाडेरा घाट के पास शुक्रवार को महिला नदी में छलांग लगा दी। डूबने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला परिवारिक कहल से परेशान थी। इसके कारण उसने खुदकुशी कर ली।