RKM पावर प्लांट में रहस्यमय ढंग से कर्मचारी लापता, 5 मौतों के बाद अब छठवां मामला… परिवार ने जताई अनहोनी की आशंका

परिजन और ग्रामीण शनिवार को आरकेएम पावर प्लांट के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि प्लांट प्रबंधन मामले में स्पष्ट जानकारी देने से बच रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्लांट परिसर की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में सहयोग की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सुरेश टंडन ने नियमित रूप से प्लांट में प्रवेश किया तो ड्यूटी के बाद उनके बाहर निकलने का रिकॉर्ड और फुटेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रबंधन की चुप्पी से संदेह और गहराता जा रहा है।