Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

RKM पावर प्लांट हादसा: कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में मांगी जांच रिपोर्ट, लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

RKM Power Plant Accident: आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड में लिफ्ट गिरने से मजदूरों की मौत मामले में सक्ती कलेक्टर ने मामले की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी किए हैं।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 09, 2025

RKM पावर प्लांट में बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

RKM पावर प्लांट में बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

RKM Power Plant Accident: आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड में लिफ्ट गिरने से मजदूरों की मौत मामले में सक्ती कलेक्टर ने मामले की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने डभरा एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और 8 बिंदुओं में हादसे की जांच कर 30 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। प्लांट में हुए हादसे की जांच के लिए सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने डभरा एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 8 बिंदुओं में करने आदेशित किया है।

इसमें, पहला घटना कब और कैसे घटी, दूसरा, घटना के वक्त कितने मजदूर मौजूद थे, घायल और मृतक मजदूरों की कुल संख्या, तीसरा औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने उत्पादन शुरू होने के बाद कब-कब निरीक्षण किया, चौथा घटना की वजह माननीय है या तकनीक, पांचवा किन परिस्थितियों के चलते घटना घटी, छठवां घटना के लिए कौन जिम्मेदार हैं, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उपाय व सुझाव और आठवां जांच अधिकारी को कोई और अभिमत देना हो।

RKM Power Plant Accident: लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

मंगलवार 7 अक्टूबर की रात डभरा के उच्चपिंडा स्थित आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड में बड़ा हादसा हो गया। यहां बायलर मेंटनेंस के दौरान करीब 40 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट नीचे गिर गई। लिट में 10 मजदूर सवार थे जिसमें से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में अंजनी कुमार कनोजिया (40 वर्ष) सोनभद्र यूपी, मिसरी लाल (40 वर्ष), सोनभद्र यूपी, रविन्द्र कुमार (37 वर्ष) झारखंड और बबलू गुप्ता (28 वर्ष) यूपी शामिल हैं।

वहीं घायलों में विजय सिंह (32 वर्ष), राम सिंह (27 वर्ष), संजय कुमार (22 वर्ष), रामकेश (26 वर्ष), बलराम (38 वर्ष) और रतन सिंह (34 वर्ष) शामिल हैं। सभी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। इधर मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित मजदूरों और परिजनों ने प्लांट के सामने प्रदर्शन भी किया लेकिन पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सका। इधर मृतक और घायलों को लेकर कंपनी प्रबंधन की ओर से मुआवजा के संबंध में किसी तरह की घोषणा की बात सामने नहीं आई थी।

मुआवजा नहीं मिला तो भाई का पीएम नहीं कराने दूंगा: रंजन

जिंदल अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर अंजनी कनौजिया की मौत हो गई। रोते बिलखते सोनभद्र यूपी से पहुंचे अंजनी के भाई रंजन कुमार ने कहा कि जब तक मुआवजा तय नहीं होगा, वे भाई का पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। इसके चलते देर शाम तक सभी चारों मजदूरों के शवों का पीएम भी नहीं हो सका। उसने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही करने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं
सुरजपुर
Big incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 10:44 am

Published on:

09 Oct 2025 10:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / RKM पावर प्लांट हादसा: कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में मांगी जांच रिपोर्ट, लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हसदेव नदी में बही युवती की पांचवें दिन 20 किलोमीटर दूर मिली लाश, पिकनिक मनाने गए 3 लोग बह गए थे

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
जांजगीर चंपा

सौर ऊर्जा को बढ़ावा… लेकिन सरकारी दफ्तरों में सिस्टम ठप्प, जिला अस्पताल और जिला पंचायत में काम रुके

सौर ऊर्जा को बढ़ावा... लेकिन सरकारी दफ्तरों में सिस्टम ठप्प(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन सोया, जिले में बिना पर्ची हो रही बिक्री…

CG News: कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन सोया, जिले में बिना पर्ची हो रही बिक्री...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, जिले में नियमों की हो रही अनदेखी

कफ सिरप बिक्री में लापरवाही (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल

CG News: पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से तीन मजदूरों की मौत, 7 घायल
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.