RKM पावर प्लांट हादसा: कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में मांगी जांच रिपोर्ट, लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

वहीं घायलों में विजय सिंह (32 वर्ष), राम सिंह (27 वर्ष), संजय कुमार (22 वर्ष), रामकेश (26 वर्ष), बलराम (38 वर्ष) और रतन सिंह (34 वर्ष) शामिल हैं। सभी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। इधर मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित मजदूरों और परिजनों ने प्लांट के सामने प्रदर्शन भी किया लेकिन पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सका। इधर मृतक और घायलों को लेकर कंपनी प्रबंधन की ओर से मुआवजा के संबंध में किसी तरह की घोषणा की बात सामने नहीं आई थी।