CG News: छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में हत्या, CM साय ने की 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी निर्दोष नागरिक के साथ इस तरह की हिंसा सभ्य समाज के मूल्यों के विपरीत है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने इसे अत्यंत पीड़ादायक घटना बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री साय ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही, मृतक के परिजनों को तत्काल केरल भेजने की व्यवस्था भी की गई है।