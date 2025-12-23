CG News: छत्तीसगढ़ के मजदूर की केरल में हत्या, CM साय ने की 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा

केरल में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की हत्या (photo source- Patrika)
CG News: केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल की हत्या की घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की है। मृतक रामनारायण बघेल ग्राम करही, तहसील हसौद, जिला सक्ती का निवासी था। इस दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय घटना से पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी निर्दोष नागरिक के साथ इस तरह की हिंसा सभ्य समाज के मूल्यों के विपरीत है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने इसे अत्यंत पीड़ादायक घटना बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री साय ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही, मृतक के परिजनों को तत्काल केरल भेजने की व्यवस्था भी की गई है।
CG News: मुख्यमंत्री के निर्देश पर रामनारायण बघेल का पार्थिव शरीर सम्मानपूर्वक उनके गृह ग्राम लाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पार्थिव शरीर को कल हवाई जहाज़ से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने केरल सरकार से आग्रह किया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
