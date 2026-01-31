धान खरीदी में चूक! लक्ष्य अधूरा, धान नहीं बिकने से टूटा किसान, फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश

CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार इस वर्ष धान खरीदी का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में असफल रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि अंतिम दिन शुक्रवार रात 9 बजे तक कुल 139.85 लाख टन धान की ही खरीदी हो सकी। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9 लाख टन कम है।