Road Accident: क्लिंकर से भरा ट्रेलर सड़क किनारे पलटा, नशे में धुत था चालक, मची अफरा-तफरी

गनीमत रही कि ट्रेलर सड़क किनारे बने घरों में नहीं घुसा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था और जनहानि की संभावना भी थी। घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि ट्रेलर UltraTech Cement की फैक्ट्री से क्लिंकर लोड कर Baloda Bazar से Jharsuguda की ओर जा रहा था। क्लिंकर सीमेंट निर्माण में उपयोग होने वाला प्रमुख कच्चा पदार्थ है।