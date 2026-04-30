गला घोंटकर हत्या, फिर करंट से मौत दिखाने की कोशिश, अवैध संबंध के चलते पति ने रची खौफनाक वारदात

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने आखिरकार एक खौफनाक रूप ले लिया और आरोपी ने अपनी पत्नी की जान ले ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।