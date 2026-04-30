गला घोंटकर हत्या, फिर करंट से मौत दिखाने की कोशिश, अवैध संबंध के चलते पति ने रची खौफनाक वारदात(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामले में एक पति ने अवैध संबंध के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान ललिता मिरी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पति महेंद्र कुमार मिरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने आखिरकार एक खौफनाक रूप ले लिया और आरोपी ने अपनी पत्नी की जान ले ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।
जानकारी के अनुसार 28-29 अप्रैल की रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने सबूत छिपाने और घटना को हादसा साबित करने के लिए बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में इमर्शन रॉड चालू कर शव को उसके पास रख दिया, ताकि मामला करंट लगने से मौत का लगे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने मामले को भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सका और अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी का किसी अन्य महिला से संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुमार मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।
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