मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कौन सा है? मंडी उप निरीक्षक परीक्षा में पूछे गए ऐसे सवाल, गणित-अंग्रेजी ने बढ़ाई मुश्किल

परीक्षा हाल से निकलने के बाद शहर के रितेश मिश्रा ने बताया कि जीके व हिंदी तो सरल था, लेकिन अंग्रेजी व गणित ने परेशान किया है। तर्कशक्ति भी लगभग पूरा बन गया है। परीक्षार्थी अभिनव राठौर का कहना है कि पेपर आसान आया था। निर्धारित समय में 70 से 75 प्रश्न हल कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ी से पूछा गया प्रश्न आसानी से बन गया। इस बार का पेपर सरल आया है। माइनस मार्किंग होने से थोड़ा चिंता है पर पेपर तो अच्छा बना है।