CG News: बीमा घोटाले का आरोप, सुनवाई न होने पर युवक ने एसपी दफ्तर में पीया जहर, मचा हड़कंप

मड़वा निवासी टीआर साहू पिछले दिनों से एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत किया था। शिकायत पर कार्रवाई की मांग को लेकर दफ्तरों का चक्कर काट रहा था। टीआर साहू ने आरोप लगाया था कि उसका मकान मालिक उसके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। विशेष रूप से उसने यह आरोप लगाया कि उसकी भाभी के नाम पर बीमा की राशि को गलत तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है। भाभी को मारकर एक्सीडेंट बताकर बीमा राशि डलवाने के लिए मबजूर किया जा रहा है। इस मामले में उसने कई बार लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कथित तौर पर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।