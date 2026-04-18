CG Suicide Case: 50 लाख देने के बाद भी जारी रहा अत्याचार, पत्नी ने बैट से पीटा, विंग कमांडर सुसाइड मामले में केस दर्ज

उल्लेखनीय है कि 11 मार्च को विधायक कॉलोनी में विंग कमांडर विपुल यादव ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव उनसे कुछ समय से अलग रह रही थी। विंग कमाण्डर के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे विपुल यादव और अर्जिता श्रीवास्तव का 2014 में प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद से ही अर्जिता के द्वारा विपुल को लगातार उत्पीड़न और अपमान कर रही थी। गंभीर और भावत्मक पीड़ा पहुंचाने से उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली।