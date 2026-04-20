Cyber fraud: ठगी का पैसा खपाने रायपुर के 49 म्यूल खातों का इस्तेमाल, 36 लाख से अधिक हुए ट्रांसफर

पुलिस के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के के समन्वय पोर्टल में देश के अलग-अलग इलाकों में हुई साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुई थी। इसमें साइबर ठगों ने कुल 36 लाख 48 हजार 280 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। ठगी के इन पैसों को सिविल लाइन इलाके में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के 49 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। बाद में इस राशि को निकाल लिया गया। ये सभी बैंक खाते म्यूल खाते हैं। इसकी जानकारी रेंज साइबर थाना को दी गई थी। इसके बाद सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने खाताधारकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।