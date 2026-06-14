शराब दुकान में हुई 7 लाख की चोरी! CCTV बंद कर नहीं, DVR ही ले गए चोर, रायपुर पुलिस ने शुरू की जांच

Raipur Liquor Shop Theft: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के सरोना स्थित कंपोजिट विदेशी शराब दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 7 लाख रुपए कैश से भरा लॉकर ही उखाड़ लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी रविवार सुबह दुकान संचालकों को हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आमानाका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।