High Court Holiday: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी खत्म, 15 जून से नियमित सुनवाई शुरू

हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कामकाज पूरी तरह बंद नहीं रहा। जरूरी और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए हर सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों के माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रखी गई। सप्ताह में दो दिन खंडपीठ और एकलपीठ के समक्ष आवश्यक (Holiday)प्रकरणों पर सुनवाई हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों में आदेश भी पारित किए गए। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी, ताकि जरूरी मामलों में पक्षकारों को राहत मिल सके।