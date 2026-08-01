Bilaspur Industrial Growth: औद्योगिक हब होने के बावजूद स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से बिलासपुर बाहर, उद्योग संगठनों की CM साय से की ये बड़ी मांग

Bilaspur Industrial Hub: प्रदेश में चार नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क (मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) स्थापित करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बिलासपुर के उद्योग संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जिले को भी इस योजना में शामिल करने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद बिलासपुर का नाम सूची में नहीं होना क्षेत्र के उद्योग जगत और नागरिकों के लिए निराशाजनक है।