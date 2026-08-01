प्रेमी से मिलने पहुंची GF, फिर गला दबाकर की हत्या, बिलासपुर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम जांच में खुला राज

जांच में सामने आया कि मृतक चंद्रप्रकाश पटेल का ग्राम दर्राभाठा निवासी उर्वसी दास महंत उर्फ चुलबुल दास (30) से पिछले करीब दो वर्षों से प्रेम संबंध था। घटना वाले दिन भी महिला अपनी स्कूटी (सीजी-18 ए-2182) से चंद्रप्रकाश से मिलने उसके घर पहुंची थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो चंद्रप्रकाश शराब के नशे में था। उसने महिला पर इधर-उधर घूमने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद के दौरान चंद्रप्रकाश ने उसका गला दबाने का प्रयास किया। खुद को छुड़ाने के प्रयास में उसने भी चंद्रप्रकाश का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।