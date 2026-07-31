सिलेबस से बाहर सवाल पूछना पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर दोबारा परीक्षा की दी अनुमति

SAS Exam Result Cancelled: छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा (SAS) 2017 को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 20 दिसंबर 2017 को घोषित परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया है। साथ ही 22 नवंबर 2024 को जारी आपत्ति निरस्तीकरण आदेश भी रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को स्पष्ट और अधिसूचित सिलेबस जारी करने तथा पात्र कर्मचारियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के बाद नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है।