Sanjay Dutt के बर्थडे के लिए हाईकोर्ट पहुंचा फैन, पिछले साल सड़क जाम के कारण SDM ने ठुकराई थी अनुमति, अब शर्तों के साथ मिली मंजूरी

गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिलासपुर के व्यस्त मध्य नगरी चौक पर संजय दत्त का जन्मदिन मनाया गया था। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशंसकों के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। घटना की खबरें सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से जवाब मांगा था और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई थी। इसी पृष्ठभूमि में इस वर्ष प्रशासन ने शुरुआत में अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन हाईकोर्ट में दिए गए नए प्रस्ताव के बाद निजी परिसर में आयोजन की इजाजत मिल गई।