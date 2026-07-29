बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव! अब दिन में बंद नहीं होंगे सिग्नल, रात 12 बजे तक रहेंगे सक्रिय

यातायात पुलिस के अनुसार, सुबह के समय सड़कें अपेक्षाकृत खाली होने के कारण कई वाहन चालक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। इसी तरह रात 10 बजे के बाद भी तेज गति, रेड लाइट जंप करने और स्टंटबाजी की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई सड़क हादसे भी इन्हीं समयों में होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सुबह 6 बजे से ही सिग्नल चालू रहने और रात 12 बजे तक सक्रिय रहने से ऐसे वाहन चालकों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। सिग्नलों से जुड़े सीसीटीवी कैमरों और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से नियम तोड़ने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान होगा।