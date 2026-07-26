अब अपराधियों की खैर नहीं! बिलासपुर में 48 हाईटेक बाइक के साथ नई बीट व्यवस्था लागू, 24 घंटे रहेगी हर गली-मोहल्ले पर नजर

Bilaspur Police Beat System: बिलासपुर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने बीट प्रणाली को पूरी तरह नए स्वरूप में लागू कर दिया है। शनिवार को डीआईजी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने 48 अत्याधुनिक मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सायरन, फ्लैश लाइट और वायरलेस सेट से लैस इन बाइक पर तैनात बीट प्रभारी अब शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक 24 घंटे निगरानी रखेंगे। पुलिस का दावा है कि नई व्यवस्था से अपराधों पर त्वरित नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते जानकारी और आम नागरिकों के साथ पुलिस का सीधा संवाद मजबूत होगा।