बहती चप्पल पकड़ने के चक्कर में गई जान, विंध्येसर एनीकट के तेज बहाव में डूबा राजमिस्त्री, मचा अफरा-तफरी

सकरी थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि मृतक की पहचान मुकेश उर्फ हेतराम साहू (38) पिता शिव साहू के रूप में हुई है। वह पेशे से राजमिस्त्री था और गुरुवार शाम करीब चार बजे किसी काम से घोंघा नदी पर बने विंध्येसर एनीकट को पार कर रहा था। इसी दौरान उसके पैर से चप्पल निकलकर तेज बहाव में बह गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुकेश ने चप्पल को वापस लाने के लिए पानी की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तेज धारा का सही अंदाजा नहीं लगा सका। देखते ही देखते उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एनीकट के गहरे हिस्से में गिर गया। कुछ ही सेकंड में वह तेज बहाव में लापता हो गया।