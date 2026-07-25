Bilaspur: ‘कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए..’ गाना गाने के कुछ मिनट बाद प्रोफेसर की मौत, कुलपति ने दी थी पार्टी

जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाए गया। (Bilaspur News) एक्सटेंशन मिलने के बाद विश्वविद्यालय में रजत जयंती सभागार में "पांच साल बेमिसाल" कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शाम करीब सात बजे प्रो. शैलेंद्र कुमार मंच पर गीत गा रहे थे। प्रस्तुति के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने असहजता महसूस की और बाथरूम चले गए। कुछ देर बाद कर्मचारियों को उनके गिरने की सूचना मिली। तत्काल कुलसचिव प्रो. अश्वनी दीक्षित सहित अधिकारियों ने उन्हें कार से व्यापार विहार स्थित एलाइट अस्पताल पहुंचाया।