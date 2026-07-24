“मंत्री पद की चाह में खामोश हैं अमर अग्रवाल”… बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेष पांडेय का बड़ा हमला

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व विधायक शैलेष पांडेय ने वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधानसभा की आठ बैठकों के बावजूद अमर अग्रवाल ने बिलासपुर से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कोई सवाल नहीं उठाया। शैलेष ने आरोप लगाया कि मंत्री पद की संभावनाओं के चलते वे सरकार के खिलाफ मुखर होने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सदन में उठाना हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिक जिम्मेदारी है।